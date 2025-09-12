Erice, torna in Consiglio “Patto per Erice”. Peralta guida il nuovo gruppo

Il consiglio comunale di Erice si arricchisce di un ritorno politico. Questa mattina è stato infatti ricostituito il gruppo consiliare Patto per Erice, che si presenta con una nuova leadership e un rinnovato spirito di squadra.

A guidare il gruppo sarà Carmelo Peralta, designato capogruppo, affiancato dalla consigliera Sabina Bonfiglio come vicecapogruppo. A completare la squadra il consigliere Marcello Virzì, che entra a pieno titolo nel nuovo assetto.

In passato il gruppo era composto da Pietro Vultaggio, dimessosi da consigliere per ricoprire la carica di portavoce del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, e Vito Milana, che ha lasciato l’aula per entrare in Giunta.