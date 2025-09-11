Welcome Terminal di Marsala, Sud Chiama Nord all’Ars sollecita l’attivazione del servizio

I deputati regionali di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, hanno presentato un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità per chiedere chiarimenti e iniziative urgenti sulla mancata attivazione del Welcome Terminal del porto di Marsala.

La tematica era stata sollecitata dal Commissario Provinciale di Sud chiama Nord Michele Galfano che si è fatto portavoce presso i vertici del partito della problematica che il territorio si trova ad affrontare.

La struttura, finanziata dalla Regione Siciliana nel novembre 2022 e concepita per l’accoglienza dei passeggeri diretti alle isole Egadi, avrebbe dovuto garantire spazi coperti, servizi igienici, aree di attesa, biglietteria e sportelli informativi, offrendo dignità e comfort ai viaggiatori.

“A distanza di quasi tre anni dalla sua installazione – denunciano i deputati – il terminal è inspiegabilmente chiuso e interdetto al pubblico. Centinaia di passeggeri ogni giorno sono costretti ad attendere in condizioni climatiche proibitive, tra sole cocente d’estate e pioggia o freddo in inverno, mentre un’infrastruttura pronta e funzionale resta paradossalmente inutilizzata”.

Secondo quanto emerso, l’apertura della struttura sarebbe ancora bloccata dal mancato rilascio di un nulla osta regionale. “Chiediamo di sapere – concludono i parlamentari – quali siano le cause di questo ritardo, se davvero il problema dipenda solo da un’autorizzazione non rilasciata e, soprattutto, quali iniziative urgenti si intendano adottare per rendere subito fruibile il terminal, restituendo così alla città di Marsala un servizio essenziale e un’immagine coerente con la sua vocazione turistica”.