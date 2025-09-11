Salemi: allaccio abusivo e droga nascosta in casa, denunciato un 27enne

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno denunciato un 27enne di nazionalità straniera per furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Dagli accertamenti svolti dai militari emergeva che il 27enne avrebbe manomesso il contatore e realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica a mezzo di cavi in rame collegati direttamente all’impianto dell’immobile.

Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno avvertito un acre odore di sostanze stupefacenti provenire da una delle stanze dell’abitazione e, a seguito di perquisizione, rivenivano e sottoponevano a sequestro 7 bustine di hashish, un bilancino di precisione, nonché materiale per il confezionamento e banconote di piccolo taglio.