Calcio: il Paceco riparte dal campionato di Terza Categoria

Con profondo orgoglio e rinnovato entusiasmo, viene ufficialmente annunciata la nascita dell’ASD Paceco Calcio, nuova realtà sportiva che si appresta a rappresentare la comunità pacecota nel prossimo Campionato di Terza Categoria. Dietro questa rinascita c’è l’ambizione di riportare il calcio a Paceco non solo come competizione sportiva, ma come elemento identitario e collettivo, capace di far tornare a battere forte il cuore dei tanti appassionati biancorossi.

A guidare questo progetto è il giovane imprenditore Stefano Chirco, nuovo presidente della società, che con determinazione e spirito di servizio si è fatto promotore di un programma pluriennale finalizzato a ricostruire, passo dopo passo, una realtà solida e credibile. L’obiettivo? Rinverdire i fasti del passato e restituire alla città una squadra all’altezza della sua storia. Il “Campo Giovanni Mancuso”, storico impianto sportivo comunale di Paceco, tornerà così ad essere il teatro delle sfide calcistiche biancorosse. Uno stadio che in passato ha visto il Paceco spingersi fino alla Serie D, la categoria più alta mai raggiunta dal club, diventando simbolo di una comunità intera. Oggi, quel sogno torna a vivere, con nuove energie e rinnovato senso di appartenenza.

“Non promettiamo miracoli, ma impegno, serietà e passione – dichiara il presidente Chirco – Il nostro è un progetto che guarda al futuro con realismo: ricostruire dalle fondamenta, valorizzare i giovani del territorio, creare una struttura solida, e crescere stagione dopo stagione. Paceco merita una squadra che sappia rappresentare con orgoglio la sua gente”.

L’ASD Paceco Calcio non nasce solo per partecipare, ma per costruire un progetto sportivo che vuole coinvolgere tutta la cittadinanza, le famiglie, i giovani e gli appassionati del calcio locale. Una squadra che intende essere motore di coesione sociale, esempio di sportività e scuola di valori. Il primo fischio d’inizio è ormai alle porte, ma la partita più importante è già cominciata: quella per riconquistare il cuore di Paceco.