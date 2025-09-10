Da Valderice ai Mondiali di Atletica, occhi puntati su Ala Zoghlami

L’atleta valdericino Ala Zoghlami, siepista e mezzofondista, sarà impegnato ai Campionati del Mondo di Atletica 2025 in programma a Tokyo da sabato 13 a domenica 21 settembre prossimi. Il Comune di Valderice sui social, lo fa sapere esprimendo il proprio orgoglio in vista dell’importante impegno sportivo dell’atleta che non è nuovo nelle grandi competizioni. “Un traguardo prestigioso – sottolinea l’Amministrazione guidata da Francesco Stabile – che conferma ancora una volta il valore e l’impegno di un atleta che porta alto il nome della nostra comunità”. Primo appuntamento con le qualificazioni il 13 settembre alle ore 11.05 (ora italiana), con diretta su Eurosport, RAI Sport e Rai Play”. Ala Zoghlami, trentunenne, risiede a Valderice dall’età di 2 anni, ed ha un fratello gemello, Osama Zoghlami, anch’egli atleta e compagno di squadra prima al Centro Sportivo Valderice e poi al CUS Palermo, entrambi allenati da Gaspare Polizzi. Ala gareggia per il CUS Palermo dal 2010, e dal 2018 ha il doppio tesseramento con le Fiamme Oro.