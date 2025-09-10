Trapani, Genco entra nel movimento di La Vardera, che annuncia querela contro Antonini VIDEO

Alla fine, la novità che il deputato regionale Ismaele La Vardera leader del Movimento “Controcorrente” aveva annunciato ieri c’era davvero ed è quella dell’adesione del vicepresidente del Consiglio comune di Trapani Andrea Genco al suo movimento.

“Entriamo a gamba tesa in consiglio comunale e nella politica cittadina – ha detto La Vardera oggi pomeriggio durante la conferenza stampa all’Hotel Vittoria – perché vogliamo ascoltare le esigenze dei cittadini e contribuire a risolvere le criticità che esistono”.

Chiaramente non sono mancate le risposte al presidente Valerio Antonini che stamattina lo aveva attaccato pesantemente via social. “Sono un deputato democraticamente eletto di questa Regione, vado liberamente dove mi pare per svolgere il mio mandato e per ascoltare tutti i siciliani. Non ho bisogno di chiedere permesso a nessuno né di essere tirato per la giacchetta da alcuno”.

“Il signor Antonini -ha poi proseguito – mi ha offeso superando di gran lunga i limiti della democratica dialettica politica. Ho dato mandato ai miei legali di denunciarlo e qualora dovessi vincere donerò le somme alle altre società sportive siciliane”.

Durante la conferenza stampa il deputato regionale è tornato anche sulla vicenda del contributo da 300mila euro che l’Assemblea regionale siciliana ha concesso al Trapani calcio: “Sono stato il primo, due anni fa in Ars a sollevare la questione, chiedendo perché a quella società e solo a quella era stato concesso il contributo. La stessa società che vanta tra i suoi avvocati anche il figlio del presidente della Regione Renato Schifani. Rivendico il diritto di dire quello che penso e di rappresentare il mio ruolo nell’interesse della collettività. I cittadini hanno il diritto di sapere come si spendono i nostri e i loro soldi”.

E poi ha concluso: “Il piano di Antonini è quello di entrare in Senato con Forza Italia e di candidare l’ex assessore Emanuele Barbara a sindaco di questa città”.

“Lottare X Restare – ha detto Andrea Genco – è il motore che da sempre accende la mia vita, anche politica. Controcorrente era la scelta naturale che potevo fare alla luce del mio percorso. Mi sento molto vocino all’onorevole La Vardera per le modalità che utilizza e per la morale e l’etica che utilizza nella politica, oramai lontana. Rappresenterò a Trapani il movimento e lo farò attraverso il mio ruolo, così da poter rappresentare i nostri ideali anche all’interno del Consiglio comunale. Non abbia seguito Barbara dopo le sue dimissioni dalla Giunta –- perché 2 anni fa ci siamo candidati con l’impegno di costituire un nostro movimento civico. Movimento che è sempre stato rimandato. E a quanti insinuano e offendono rispondo che non siamo rimasti in maggioranza per mantenere i nostri emolumenti, perché li avremmo mantenuti anche passando all’opposizione. In ogni caso, non appena rientrerà la consigliera Grignano, per ora fuori sede, faremo delle comunicazioni importanti anche in questo senso”.



