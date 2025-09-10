Trapani-Casertana, divieto di trasferta per la tifoseria campana

Un’altra partita giocata a Trapani non ospiterà la tifoseria della squadra opposta. La Prefetta di Trapani, Daniela Lupo, infatti ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta in occasione dell’incontro di calcio “F.C. Trapani 1905 – Casertana”, valevole per il Campionato di Serie C- Girone C in programma presso lo Stadio Provinciale di Erice Casa Santa il 14 settembre 2025, alle ore 17.30. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e alla luce anche degli atti di intemperanza posti in essere in occasione della gara di andata del 14 dicembre 2024 tra i supporters delle due tifoserie. Giorni fa l’accesso ad un impianto era stato negato alle tifoserie di Accademia Trapani e Marsala Calcio.