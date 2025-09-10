Petrosino celebra la forza della musica con una rassegna di concerti

Grazie al contributo degli artisti del Conservatorio di Trapani, la comunità di Petrosino si prepara ad accogliere serate che saranno non solo occasioni di intrattenimento, ma veri momenti di incontro, crescita culturale e condivisione. La musica, linguaggio universale che ha la capacità di unire le persone, emozionare e arricchire interiormente, è un patrimonio prezioso che intendiamo mettere a disposizione di tutti, perché la bellezza, quando è condivisa, diventa ancora più grande. L’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Anastasi, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino”, presenta infatti una ricca rassegna di eventi musicali che si terranno nel Centro Polivamente. Si comincia mercoledì 10 settembre con la “New Saxophone Orchestra” diretta dal M° Paolo Morana; giovedì 18 “Scontrino Wind Ensemble” sotto la direzione del M° Salvatore Schembari, nell’ambito del Festival Scontrino 2025; lunedì 22 la rassegna si concluderà con il “Quintetto per Chitarra e Archi”, che vedrà la partecipazione del chitarrista Carlo Fierens, dei violinisti Matteo Fedeli e Francesco Masi, della viola di Demetrio Comuzi e del violoncello di Alessio La China. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.