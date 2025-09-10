Erice, cambio in Consiglio comunale: entra Marcello Virzì al posto di Pietro Vultaggio

Passaggio di testimone ieri sera nell’aula consiliare di Erice. Nel corso della seduta del 9 settembre 2025 è stata ratificata la surroga del consigliere Pietro Vultaggio, che nelle settimane scorse si era dimesso dall’assise civica per assumere il ruolo di portavoce del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. A subentrare è stato Marcello Virzì, che dopo aver pronunciato la formula di rito ha ufficialmente preso posto tra i banchi del Consiglio. Per il neoconsigliere è già stato stabilito l’impegno nelle dinamiche interne dell’assemblea: Virzì sarà infatti componente sia della Prima sia della Quinta Commissione consiliare permanente. Il suo ingresso è stato accolto con favore dall’Amministrazione comunale, che ha voluto rivolgergli pubblicamente un augurio di buon lavoro.