Danni alla fontana del Tritone, parla l’ex assessore trapanese Barbara: “Nessun vandalo”

“Nessun atto vandalico”. L’ex assessore trapanese Emanuele Barbara afferma che non c’è bisogno di attendere il filmato della telecamera – che si trova a pochi metri dalla fontana – e che quello del profilo Facebook della Città di Trapani, è un post fasullo. “Siccome ho deciso che per ogni notizia riportata, scandaglierò fino in fondo per scoprire la verità, sono ora in grado di dare altri dettagli – afferma il dimissionario Barbara -. Mi risulta che il Corpo di Polizia Locale sia intervenuto ed abbia trascritto quanto accaduto, ossia che l’ammalorata zampa ha subito in maniera assolutamente casuale una brutta “botta” durante i lavori di pulizia della vasca, finendo quasi spezzata. Non so chi abbia suggerito al sindaco di fare una così improvvida dichiarazione, di certo mi duole nuovamente scrivere che io, diversamente da altri, ancora una volta scelgo di dire la verità. Non dico no a prescindere, semplicemente non mento ai miei concittadini. Sono andato via per questo motivo” fa sapere sul suo profilo social l’ex assessore e fedelissimo di Tranchida. Peraltro sotto il post del Comune, un signore ha affermato di aver pulito personalmente la fontana venerdì scorso e il danno era già presente.