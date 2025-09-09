A Trapani vandali rompono una zampa della Fontana del Tritone

Un vile gesto vandalico è stato commesso alla Fontana del Tritone, uno dei simboli della città di Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida ha espresso la sua profonda indignazione per l’accaduto, dichiarando: “L’atto vandalico contro la Fontana del Tritone è un gesto ignobile e inaccettabile. Un pezzo della zampa di cavallo, elemento caratteristico di questa opera d’arte, è stata parzialmente rotta, causando un danno alla storia della città. Questo atto di vandalismo non solo danneggia il nostro patrimonio culturale, ma offende anche la comunità tutta“. Il sindaco ha inoltre assicurato che l’Amministrazione comunale farà tutto il possibile per identificare e perseguire i responsabili di questo atto di vandalismo: “La Fontana del Tritone è un simbolo della nostra città e della sua storia – ha aggiunto -. È nostro dovere proteggerla e preservarla per le future generazioni”. Il Comune sta attivando le procedure necessarie con l’ingegnere Amenta per le denunce del caso e per avviare la riparazione.