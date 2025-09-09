Scopri l’olio Donna Giacoma: un viaggio tra tradizione e innovazione ispirato da Leonardo Da Vinci

“Non si volta chi a stella è fisso.” Questa celebre frase di Leonardo Da Vinci è il faro che guida ogni passo di Donna Giacoma, simbolo di impegno e passione per un’eccellenza senza compromessi. La stella rappresenta un ideale chiaro e immutabile, un punto di riferimento verso cui convergono tutte le energie e lo sguardo, senza lasciarsi distrarre dalle sfide o dalle mode del momento.

È con questa stessa fermezza che la famiglia Mezzapelle ha costruito e continua a portare avanti il sogno di Donna Giacoma. Qui tradizione e innovazione si intrecciano in un connubio perfetto: ogni anno si rinnovano antiche tecniche tramandate di generazione in generazione, rivisitate con cura per rispondere alle esigenze contemporanee senza mai perdere ciò che rende unico questo olio extra vergine.

Gestita oggi dai fratelli Mezzapelle, figli di Giacoma, l’azienda è un laboratorio di passione e dedizione. Ogni fase della lavorazione delle olive è curata nei minimi dettagli, con metodi tradizionali uniti alle più attente innovazioni tecnologiche. Il risultato? Un olio extra vergine Donna Giacoma di qualità superiore, frutto di una spremitura delicata e di una sapienza artigianale che esalta la genuinità e la ricchezza del territorio.

Perché scegliere Donna Giacoma? L’etichetta “estratto a freddo” indica un processo di lavorazione a temperature controllate sotto i 27°C, che preserva tutte le proprietà organolettiche dell’olio. Dalle tonalità che spaziano dal verde intenso al giallo caldo, l’olio conserva inalterati clorofilla e caroteni, veri tesori naturali. E quel leggero pizzicorio in gola? Non è segno di acidità alta, ma di massima freschezza e bassa acidità, qualità riconosciute da esperti e laboratori.

Conservare Donna Giacoma è semplice: meglio travasare l’olio da confezioni più grandi in bottiglie scure e tenerlo lontano da luce, calore e odori per mantenere intatte le sue caratteristiche preziose.

Donna Giacoma non è solo un olio, è una tradizione viva, un patrimonio di famiglia e una promessa di qualità che attraversa il tempo. Un perfetto equilibrio tra passato, presente e futuro tutto da gustare.

Frantoio Oleario Fratelli Mezzapelle

Contrada Sant’Anna s.n.c.

Marsala (TP) 91025

Telefono:

+39 380 7723 687

+39 0923 477739

info@donnagiacoma.it