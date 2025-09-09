Scontro politico a Trapani, i 5 Stelle chiedono rispetto: “No all’aggressione verbale”

“Il Movimento 5 Stelle, a Trapani come in tutta Italia, ha sempre scelto la via del rispetto, anche nei momenti di scontro duro. Non abbiamo mai ceduto alla tentazione dell’insulto o della denigrazione, nemmeno quando le nostre consigliere sono state bersaglio di attacchi da parte dell’Amministrazione Tranchida. Le nostre battaglie istituzionali sono state condotte con fermezza, ma senza mai oltrepassare i limiti del rispetto reciproco”. Lo scrivono i pentastellati in un comunicato odierno in merito non solo alla ormai nota vicenda dello scontro aperto tra Valerio Antonini, patron di Trapani Calcio e Basket, e il sindaco Giacomo Tranchida, ma anche a seguito di gravi offese ricevute dall’attivista e insegnante Sabrina Rocca.

“In un contesto democratico, è inaccettabile che il confronto politico degeneri in attacchi verbali che travalicano i limiti del rispetto e della decenza. Non entreremo nel merito del comportamento altrui: non è nostro costume, né riteniamo utile alimentare tensioni o scontri personali. Ma non possiamo rimanere in silenzio di fronte a un episodio che rappresenta l’ennesimo esempio di un degrado preoccupante nel linguaggio e nei toni della politica Trapanese. Chi aspira a servire i cittadini e a rappresentare le istituzioni ha il dovere, non solo politico ma anche morale, di mantenere il confronto su un piano alto, civile e rispettoso. Non è solo una questione di stile: è una questione di cultura democratica“.

Il gruppo territoriale dei 5 Stelle di Trapani ed Erice tengono a sottolineare: “Crediamo che il dissenso sia non solo legittimo, ma necessario. Tuttavia, quando si trasforma in aggressione verbale, quando mira a distruggere l’avversario sul piano personale anziché criticarne l’operato politico, smette di essere confronto e diventa violenza. Ribadiamo dunque la nostra volontà di riportare il dibattito su un piano costruttivo e chiediamo a tutti di fare lo stesso. Non possiamo pretendere fiducia dai cittadini se non diamo per primi il buon esempio. La politica non è uno scontro tra nemici, ma un confronto tra idee. Chi dimentica questa verità tradisce il senso stesso delle istituzioni che rappresenta o aspira a rappresentare. dimenticarlo significa tradire il senso delle istituzioni”.