A Salemi chiude per lavori l’ufficio postale di via Lo Presti, ci sarà un servizio mobile

L’ufficio postale di Salemi da oggi sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato in via Rocco Chinnici, ed è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Per la clientela dell’ufficio postale di Salemi 1 è stata inoltre predisposta per tutta la durata dei lavori una postazione dedicata presso la sede di Ulmi, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

La sede di via Antonino Lo Presti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Salemi avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di via Lo Presti i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.