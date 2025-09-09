Porto abusivo d’armi e aggressione a ristoratori, 5 denunce a Mazara

Armi clandestine, non dichiarate, tenute in casa pericolosamente. Continuano ad essere ‘scovate’ da militari e forze dell’ordine nel trapanese. I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato un 20enne per porto abusivo di armi. I militari, intervenuti per una segnalata lite nel centro abitato, provvedevano a fermare e identificare quattro giovani coetanei e, uno di loro, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello e di una pistola giocattolo (priva di tappo rosso), il tutto sottoposto a sequestro. Sempre i Carabinieri di Mazara hanno inoltre denunciato inoltre per lesioni personali aggravate quattro 35enni, identificati quali autori di una aggressione, per futili motivi, a due ristoratori di Campobello di Mazara, ai quali, nei giorni scorsi, avevano cagionato gravi lesioni.