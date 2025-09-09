Cimitero di Trapani, La Porta: “Nessun degrado, manutenzione quotidiana”

L’Assessore ai Servizi cimiteriali del Comune di Trapani, Giuseppe La Porta, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso il cimitero comunale, a seguito della diffusione, nei giorni scorsi, di alcune immagini circolate sui social che riportavano presunte situazioni di degrado e incuria. Nel corso della verifica, l’Assessore ha potuto constatare come i viali del cimitero risultino puliti e in perfetto ordine. “Non vi è alcun degrado – ha dichiarato La Porta –. La pulizia viene garantita quotidianamente e l’Amministrazione comunale nutre massimo rispetto per questo luogo sacro. Diffondere immagini fuorvianti significa strumentalizzare un tema che tocca la sensibilità dei cittadini e persino la memoria dei defunti. È un atteggiamento che non può essere condiviso né tollerato”.

Contestualmente, l’Assessore ha ricordato come siano in corso i lavori di rifacimento del padiglione sette e quelli di restauro sull’arcata monumentale, a conferma dell’impegno costante dell’Amministrazione comunale nella cura e nella valorizzazione del cimitero. Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindaco Giacomo Tranchida, che ha sottolineato: “Il cimitero comunale non è e non deve mai diventare terreno di polemica o strumentalizzazione. L’Amministrazione è quotidianamente impegnata a garantire decoro e manutenzione, nella consapevolezza che il rispetto dei defunti e di quanti frequentano questo luogo costituisce un dovere morale e istituzionale. Inoltre, è già pronto il progetto per la ricostruzione del cosiddetto cimitero dei bambini: non appena sarà approvato il bilancio consuntivo, la proposta avrà priorità assoluta e sarà immediatamente trasmessa in Consiglio comunale per l’approvazione”.