Antonini: “Sconti in Gradinata, per il Trapani non posso vederla sempre vuota”

Valerio Antonini, patron del Trapani Calcio, ha annunciato tramite il suo profilo X, il lancio di un pacchetto promozionale al fine di attirare i fin qui poco presenti sostenitori granata allo stadio in vista delle prossime due gare interne contro Casertana e Catania. “Trapani Casertana e Trapani Catania… Sconto per la Gradinata…” dice Antonini perchè “Non posso vederla sempre vuota”. Insomma, ad Antonini non va giù il fatto che la gradinata dello Stadio Provinciale sia vuota, probabilmente per il prezzo dei biglietti, così avanza una scontistica speciale per il tifo granata. Funzionerà?