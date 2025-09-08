Relitto israeliano rinvenuto al largo di Lampedusa: “Non militare, ma satellitare”

Un relitto israeliano rinvenuto al largo di Lampedusa e subito si è sollevato un caso politico. Secondo il ministro della Difesa si tratterebbe invece di materiale collegato a un lancio satellitare. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha escluso che il relitto cilindrico recuperato al largo della Sicilia sia un reperto militare israeliano. Secondo il ministro, si tratterebbe invece di materiale collegato a un lancio satellitare. L’oggetto è stato rinvenuto nei giorni scorsi tra le isole di Lampione e Lampedusa. Sul relitto sono visibili scritte in ebraico e il logo della Israel Space Administration, l’agenzia spaziale che dipende dal Ministero della Difesa di Tel Aviv e si occupa dello sviluppo di missili balistici e satelliti.