Nubia celebra il sale e l’aglio rosso dal 12 al 14 settembre

Il borgo di Nubia, nel cuore del Comune di Paceco, si prepara a vivere tre giornate di festa e cultura con “Oro Rosso, Oro Bianco”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di NubiaAPS con il patrocinio del Comune di Paceco, della Camera di Commercio di Trapani, del Consorzio di Tutela dell’Aglio Rosso di Nubia e con il supporto della Peralta Production.Dal 12 al 14 settembre, la piazza di Nubia sarà animata da spettacoli, musica, incontri e laboratori che avranno come filo conduttore i due prodotti simbolo del territorio: il sale marino, frutto delle secolari saline, e il famoso aglio rosso di Nubia, conosciuto in tutto il mondo per il suo aroma intenso e le qualità organolettiche uniche.Tradizione e identitàNubia sorge in un paesaggio suggestivo, quello della Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco, che custodisce antichi saperi legati all’agricoltura e alla lavorazione del sale. Con questo evento, la comunità vuole non solo promuovere le proprie eccellenze, ma anche trasmettere alle nuove generazioni valori e tradizioni che fanno parte dell’identità culturale siciliana.

Un programma ricco di eventi

La manifestazione prenderà il via venerdì 12 settembre alle ore 18:00 con la Sud Street Band e la gara podistica “La corsa del sale”, a cura dell’Asd Atletica leggera Sprint seguita da esibizioni della scuola di danza dell’Asd Bailando, spettacoli per bambini della Gattomatto Animazioni e il concerto della band Irrequieti. Sabato 13 settembre, spazio alla riflessione con il convegno “Nubia, cuore di biodiversità: dall’aglio Rosso alla candidatura delle Saline Riserva della Biosfera MaB UNESCO”, ospitato dal ristorante La Torre di Nubia e curato dal Consorzio di Tutela dell’Aglio Rosso di Nubia. La serata proseguirà con show cooking a cura di Peppe Buffa e Pino Maggiore.Nella Piazza di Nubia invece a partire dalle ore 18:00 Animazione per bambini con clown e giocolieri “Sfavillanti Village”, il concorso canoro Lasciatemi Cantare Senior e la performance di danza della Alma Dance studio. Gran finale con lo spettacolo di cabaret con I 4 Gusti.

Domenica 14 settembre, il concorso di cucina per non professionisti I Tesori di Nubia, presieduto dallo chef Peppe Giuffrè, e lo spettacolo musicale I 40 che Ballano 90, dedicato ai successi degli anni ’90.Non mancheranno le proposte gastronomiche curate da Life Risto Bar, che ogni sera offrirà una specialità diversa: busiate al pesto trapanese, cous cous di pesce e panino con la salsiccia.“Con Oro Rosso, Oro Bianco vogliamo celebrare i nostri prodotti d’eccellenza, rendendoli protagonisti di un evento che unisce tradizione, cultura e intrattenimento”, affermano dalla Pro Loco di Nubia.Un’occasione per scoprire e riscoprire le radici di un territorio che, tra saline, mulini a vento e sapori autentici, continua a custodire tesori che profumano di Sicilia. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.