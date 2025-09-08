Italpress rafforza presenza in Cina, si amplia collaborazione con CCTV+









PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Si consolida e rafforza la presenza dell’Agenzia di Stampa Italpress in Cina.Dopo il recente accordo dello scorso maggio con CCTV+ (Video News Agency), si è svolto nei giorni scorsi presso l’Headquarters di Pechino della CGTN (China Global Television Network), la TV di Stato Cinese che fa parte del colosso China Media Group, un meeting con i vertici della CGTN e della CCTV+.All’incontro di Pechino hanno partecipato oltre al fondatore e direttore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino, il Presidente di CGTN Corp. Gao Wei, la General Manager di CCTV Video News Agency Li Xia, la responsabile vendite e marketing Hi Chuqiao, il vice responsabile delle vendite e marketing He Liyun, il responsabile dello sviluppo per Europa e Medio Oriente Wang Yu ed il Business Development Specialist Europa Mingrui ZHANG.Nel corso dell’incontro è stato definito l’ampliamento della collaborazione fra Italpress e CCTV+, che prevede a breve la co-produzione di alcuni speciali televisivi da diffondere sia in Italia che in Cina, compresi i prossimi Giochi Olimpici invernali, che si svolgeranno a febbraio del 2026 a Milano e Cortina.“Siamo molto contenti di questa partnership con Italpress – ha affermato durante l’incontro la direttrice della CCTV+ Li Xia- perchè dalla sua fondazione, CCTV+ ha fornito notizie video autorevoli, tempestive e multilingue ai media globali. Oggi abbiamo partner in 163 paesi e regioni, che coprono 842 organizzazioni di media e raggiungono oltre 5.335 stazioni televisive e nuove piattaforme multimediali. Quest’anno, fra l’altro, ricorre il 55mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. In questi 55 anni, la cooperazione tra i nostri due paesi ha dato frutti importanti, dal commercio economico agli scambi culturali. Presto arriveranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, una “opportunità d’oro” per i media cinesi e italiani di approfondire la collaborazione. Non vedo l’ora – conclude Li Xia- che CCTV+ e Italpress uniscano le forze, sfruttando appieno i nostri rispettivi punti di forza, per impegnarci in una cooperazione completa e multilivello intorno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026″.Molto soddisfatto anche il direttore Gaspare Borsellino: “Un altro step importante per l’agenzia Italpress nel suo processo di internazionalizzazione, che sta procedendo spedito nell’ambito di un processo di crescita globale e multimediale che vede l’espansione all’estero sempre più centrale e strategica. Questo ulteriore upgrade dell’accordo con CMG (China Media Group) ci permetterà di aprire nuovi importanti mercati, come quello cinese, per la diffusione dei nostri prodotti multimediali in questo interessante mercato asiatico. Inoltre – continua Borsellino- inizieremo a breve delle co-produzioni video da diffondere sulle rispettive piattaforme multimediali, mentre per i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, realizzeremo una serie di Focus Speciali che andranno anche sull’ampio Network di CCTV+. Naturalmente questo è solo l’inizio di un lungo percorso che ci vedrà protagonisti sia in Asia che in altri importanti mercati ed aree geografiche di altri importanti Paesi, anche di altri Continenti”.

Fonte foto: CCTV+

(ITALPRESS).