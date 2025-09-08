Disagi a Marsala per chi attende gli autobus: “Fermate pericolose e senza pensiline”

Tante sono le problematiche che i cittadini marsalesi segnalano e lamentano. Tra queste quelle che riguardano le fermate degli autobus presenti nelle contrade della città. La Circoscrizione n. 4 periferia di Marsala intende portare all’attenzione del sindaco Massimo Grillo cosa succede sia con gli autobus di linea che con quelli extraurbani. “Numerosi cittadini, in particolare bambini e ragazzi che frequentano la scuola, nonché persone anziane che si spostano per necessità quotidiane o sanitarie, sono costretti ad attendere gli autobus del servizio comunale e del servizio privato (Autoservizi Salemi) in condizioni di forte disagio e, in alcuni casi, di pericolo” ci dicono alcuni cittadini.

Le fermate si trovano infatti talvolta a ridosso di curve stradali, senza alcuna protezione o pensilina, esponendo gli utenti sia al rischio di incidenti che alle intemperie atmosferiche. “Non è tollerabile che nel 2025 si riscontrino ancora tali deficit infrastrutturali, che penalizzano in modo particolare le fasce più fragili della popolazione”. Pertanto, la Circoscrizione n. 4 chiede: l’individuazione e la messa in sicurezza di aree idonee per le fermate, lontane da punti pericolosi della viabilità; l’installazione di pensiline o ripari adeguati che proteggano i cittadini in attesa dalle condizioni meteorologiche; una pianificazione più attenta del servizio di trasporto, calibrata sulle esigenze reali della popolazione residente nelle contrade. “Si confida in un riscontro rapido e in interventi concreti, affinché i cittadini possano usufruire del trasporto pubblico in condizioni di sicurezza e dignità, nel pieno rispetto dei loro diritti” affermano ancora. Se a ciò si aggiunge che le pensiline da poco installate, come quella in contrada Fontana Di Leo, vengono subito distrutte, ai disagi e disservizi, si aggiunge un altro grattacapo che l’Amministrazione comunale dovrebbe risolvere.