Si cerca un uomo scomparso da una comunità di anziani a Custonaci

Nel primo pomeriggio del 4 settembre scorso, il signor D. M., un uomo di circa sessant’anni si è allontanato da una comunità per anziani di Custonaci. A lanciare l’allarme, è il Comune tramite la propria pagina Facebook. L’ospite indossava, al momento della scomparsa, dei pantaloncini grigi e una maglia bianca con cappuccio e un cappellino nero con la scritta “Sicilia”. Chiunque l’avesse visto o può, comunque, fornire informazioni utili è pregato di contattare la locale stazione dei Carabinieri: Tel. 0923/971011 o direttamente al 112.