A Trapani al via la prima edizione di Gusto Med: tre serate all’insegna del cous cous

La prima edizione di Gusto Med, il nuovo format enogastronomico ideato dalla Chaîne des Rôtisseurs Trapani e dall’Associazione Cucina Siciliana, in collaborazione con la Couscous Academy di Tunisi, prende il via domani, lunedì 8 settembre. L’evento inaugurale si svolgerà al Porto di Trapani, a bordo di un caicco, ed è già sold out. Protagonista delle tre serate sarà la chef tunisina Latifa Khairi, che guiderà i commensali in un viaggio alla scoperta di alcuni dei cous cous di pesce più rappresentativi della tradizione costiera tunisina: dal cous cous di Biserta a quello di Nabeul, aromatizzato con acqua di fiori d’arancio, fino al cous cous di Monastir con il polpo.

«Con Gusto Med vogliamo costruire un ponte tra le sponde del Mediterraneo – dichiara Maurizio Messina, presidente della Chaîne des Rôtisseurs Trapani –. Il cibo è il linguaggio universale che ci permette di dialogare, condividere e riscoprire le radici comuni delle nostre comunità». Dopo l’appuntamento inaugurale di Trapani, Gusto Med proseguirà con altre due tappe: il 10 settembre a Valderice, presso l’Hotel Venere di Erice – Ristorante Rubacuori, il 12 settembre a Castelvetrano, presso l’Azienda Agricola Musanegra. Tre date, tre città e un unico Mediterraneo da celebrare, tra sapori, identità e convivialità.