Meloni “La Russia aumenta la ferocia, l’Italia farà la sua parte per una pace giusta”

domenica 07 Settembre 2025 - 16:07
ROMA (ITALPRESS) – “La Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l’Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità. Nell’essere vicina al popolo ucraino, l’Italia, assieme ai partner occidentali, continuerà a fare la sua parte perché le ragioni di una pace giusta e duratura possano prevalere su quelle dell’aggressione indiscriminata”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in una nota di Palazzo Chigi.

