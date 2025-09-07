A Mazara raccolti quasi 5mila euro per il progetto in Sud Sudan di padre Mario Pellegrino

Una bella somma, quella di 4.954 euro, è stata raccolta in Cattedrale a Mazara del Vallo per il progetto di sostegno promosso da padre Mario Pellegrino in Sud Sudan per la costruzione di una scuola secondaria. All’appello del parroco don Edoardo Bonacasa la comunità parrocchiale ha risposto in maniera generosa. I soldi sono stati raccolti durante alcune iniziative promosse in parrocchia: dalla vendita di dolci (ottobre 2024) ai salvadanai della Quaresima 2025, alla vendita dei ramoscelli d’ulivo nella domenica delle Palme 2025, alla vendita degli agnelli di marzapane, sino alla cena di fraternità di quest’estate. «Il bonifico effettuato è di 5.000 euro – spiega il parroco don Bonacasa – così da poter contribuire a donare la speranza di un futuro migliore ai ragazzi del territorio del Sud Sudan».

(foto di repertorio)