Buona la prima per l’Handball Erice, vittoria schiacciante sulla Germancar Nuoro

Vittoria agevole per l’AC Life Style Handball Erice, che alla prima giornata di campionato di Serie A, al Pala Cardella, batte l’HAC Germancar Nuoro con il risultato finale di 43-21. Una gara in discesa per la squadra ericina, che ha controllato il match per tutta la sua durata. L’esordio vincente è stata occasione per tutte le giocatrici di casa per mettersi in mostra, compreso il debutto in Serie A del portiere Maira De Marinis. Il coach Cristina Cabeza Gutiérrez sceglie Alexandra Do Nascimento, Alexandrina Cabral Barbosa e Sara Sablic come straniere da iscrivere a referto.

Parte forte Erice con le sei reti di Do Nascimento e le tre realizzazioni di Dalle Crode (8’ 9-1). Nuoro prova ad entrare in partita, ma Erice ha un’altra velocità, con Deiana costretto al primo time-out (13’ 12-3). Tanti cambi per Cristina Cabeza Gutiérrez, doppia cifra di vantaggio per le ericine, ma la formazione sarda cresce, giocando in serenità (23’ 18-6). Herranz Reyes mette in mostra le sue qualità tra i pali, ma Sablic è altrettanto precisa con i suoi tiri. Le squadre si dirigono verso gli spogliatoi sul 21-11. Alla ripresa del match, Cabral Barbosa fa il suo ingresso in campo, servendo assist vincenti alle sue compagne, per poi mettere la firma sul 25-11 (36’). Nuoro si sblocca con Podda, ma Erice non ha difficoltà a gestire le redini dell’incontro e prende il largo (41’ 29-12). C’è tempo per l’esordio in Serie A del portiere Maira De Marinis, che ricorderà a lungo questo momento sportivo ed emozionale. La partita poi termina con il risultato finale di 43-21.

Maira De Marinis, portiere dell’Handball Erice, dichiara a fine partita: “Sono molto contenta ed emozionata per questo mio esordio in Serie A. Non era una partita semplice, essendo la prima di campionato, che può riservare sempre qualche sorpresa. Noi però abbiamo risposto bene in campo e questo è importante. Sono contenta che si sia vinto e di aver potuto giocare dei minuti per il mio percorso di crescita. Il mio obiettivo è proprio quello di crescere e sono felice di poterlo fare con Erice”.