Giorgetti “Quest’anno non serve nessuna manovra correttiva”

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “La prima notizia è che, rispetto a quello a cui eravamo abituati negli anni scorsi in cui la legge finanziaria era la legge delle manovre correttive e cioè dei sacrifici imposti agli italiani, quest’anno non serve nessuna manovra correttiva semplicemente perchè i conti stanno andando esattamente come avevamo previsto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlonel suo intervento al

“C’è il problema dell’interscambio con gli Stati Uniti, ma il problema più serio, strutturale, enorme è il deficit commerciale con la Cina e con i paesi asiatici sempre più pronunciato. Il problema della overcapacity cinese e del fatto che in un contesto di competizione globale alcuni si possono permettere di produrre in perdita e a dei prezzi non remunerativi è un fattore che deve essere considerato”, ha aggiunto il ministro.

“Nel panorama europeo siamo forse quelli che, dopo avere contestato e argomentato rispetto alle nuove regole europee, le stanno rispettando in modo più puntuale e continueremo in questa direzione”, ha concluso Giorgetti.

