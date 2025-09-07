Coppa Italia: il Marsala vince 2 a 0 contro l’Accademia Trapani e passa il turno

Alla prima in casa di Coppa Italia Eccellenza, il Marsala 1912 non ha tradito le aspettative dei tanti tifosi lilybetani accorsi per assistere al match di ritorno del primo turno contro l’Accademia Trapani. L’andata finì in un pari a reti inviolate che aveva lasciato un pò l’amaro in bocca, soprattutto per via di due gare giocate – in entrambi i campi e a parti inverse – senza il pubblico ospite per via di un’ordinanza ministeriale recepita dalla Prefettura che per motivi di sicurezza ha vietato l’accesso negli impianti delle tifoserie opposte. Il primo tempo ha visto le squadre studiarsi e intensificare il gioco che però è valso solo uno 0 a 0 prima di rientrare negli spogliatoi. La musica però è cambiata nel secondo tempo, con una bella doppietta di Costa che portato i 3 punti per gli uomini di Mister Chinnici e il passaggio del turno.