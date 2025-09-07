Anagrafe canina a Petrosino, c’è chi non è ancora in regola e deve registrarsi…

Continua l’azione di sensibilizzazione verso l’adozione e il non abbandono degli animali dell’Amministrazione comunale di Petrosino, in un’ottica di collaborazione con i vicini comuni. Il Comune guidato da Giacomo Anastasi ricorda ai cittadini proprietari/detentori di animali da compagnia non ancora regolarmente registrati all’anagrafe canina di mettersi in regola con il Sistema di Identificazione Nazionale (Sinac), come previsto dal Decreto Legislativo n. 134/2022, rammentando che la violazione del predetto obbligo è sanzionata con l’ammenda da 150 a 900 euro per ciascun animale. Inoltre, si porta a conoscenza che la recente legge 6 giugno 2025, n. 82, entrata in vigore l’1 luglio 2025, all’articolo 11, contiene una sorta di ravvedimento operoso per proprietari e detentori che si mettano spontaneamente in regola con l’obbligo di identificazione e registrazione in Sinac dell’animale da compagnia, prevedendo che le sanzioni non saranno applicabili “nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l’operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all’obbligo sempre che la violazione non sia stata già contestata”.

Si coglie l’occasione per ricordare alla cittadinanza che dal 19 maggio scorso è in vigore l’ordinanza sindacale, condivisa con i sindaci della provincia di Trapani, in accordo con l’ASP, che disciplina la corretta detenzione e gestione dei cani nonché la conduzione degli stessi nelle aree pubbliche, prevedendo, da un lato, in ottica conciliativa, l’invito a tutti i proprietari/detentori ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina, munendolo di apposito dispositivo di identificazione (microchip) dall’atro, una intensificazione dei controlli da parte della Polizia Municipale, che sanzioneranno tutti coloro che violeranno le disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale.