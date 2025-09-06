Trapani, scomparso il professore Renato Lo Schiavo

Trapani piange la scomparsa del professore Renato Lo Schiavo, venuto a mancare all’età di 70 anni dopo una lunga malattia. Per decenni docente al Liceo Classico della città, è stato un punto di riferimento per generazioni di studenti, distinguendosi per la sua competenza e per l’impegno nella diffusione della cultura umanistica.

Appassionato studioso di letteratura greca e latina, ha promosso numerose attività didattiche e laboratori teatrali, contribuendo a rendere più partecipi e coese le comunità scolastiche. Autore di diverse pubblicazioni, tra le quali una rilettura dell’Odissea in chiave femminile e femminista, ha continuato la sua ricerca anche oltre l’insegnamento.

La sua figura rimane legata alla formazione culturale della città, dove è stato riconosciuto non solo come docente, ma come intellettuale di rilievo.