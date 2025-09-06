Marsala: una pensilina nuova di zecca… e già distrutta

Era stata installata poco tempo fa la nuova panchina con pensilina, lungo la via Trapani, precisamente in contrada Fontana Di Leo, di fronte il bar Oasi. Nuova di zecca, con una vetrata comoda per essere riparati dal vento e dalla pioggia quando si aspetta il pullman, di linea o extraurbano. E invece… qualcuno ha pensato bene già di distruggere la vetrata. Gli avventori del bar, che avevano notato la novità, ieri si sono pure accorti del grosso danno: tutto il vetro si trova per terra, rotto, col rischio che il vetro possa causare danni a cose e persone. Fatto che sta che incivili hanno fatto il loro ‘bel’ danno e le forze dell’ordine dovrebbero intervenire, così come il Comune, per capire, tramite le telecamere di video-sorveglianza chi è il responsabile di questo vile gesto.