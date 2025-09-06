Il potere delle Costellazioni Familiari nel benessere emotivo. A Marsala un seminario esperienziale

A Marsala, il 20 e 21 settembre 2025, si terrà un evento imperdibile dedicato alla crescita personale e alla comprensione profonda del proprio sistema familiare. Si tratta del seminario esperienziale “Nel giardino degli antenati: nello spazio segreto e sospeso del sempre presente influente“, focalizzato sulle Costellazioni Familiari Sistemiche e la Psicogenealogia Transgenerazionale.

Condotto dalla dott.ssa Paola Felici, psicologa e psicoterapeuta, e coordinato dalla dott.ssa Francesca Lombardi, anch’essa psicologa e psicoterapeuta, entrambe specialiste in CBT, EMDR e Ipnosi. Il seminario offrirà ai partecipanti l’opportunità di esplorare le dinamiche invisibili e profonde che legano le generazioni familiari, influenzando comportamenti, emozioni e destini personali.

L’anima della famiglia e il Campo Informato Familiare



Le Costellazioni Familiari Sistemiche, basate sul concetto di “campo informato familiare”, permettono di far emergere legami nascosti e irretimenti che si tramandano inconsapevolmente nel tempo. Secondo questo approccio, ogni famiglia rappresenta un’entità vivente, una “anima” o “eggregore” che risponde a precise leggi di ordine – precedenza, appartenenza e compensazione – le quali regolano le relazioni tra i suoi membri, presenti e passati.

Durante il seminario, verrà spiegato come tra le generazioni si creino legami che non hanno giudizio morale e che sottendono una profonda fedeltà e amore; spesso i discendenti assumono inconsapevolmente responsabilità e destini legati a eventi difficili o segreti mai rivelati di antenati esclusi o dimenticati. Questi segreti o queste dinamiche, se nascosti, possono generare disequilibri e sofferenze nella vita individuale e familiare fino a quando non vengono portati alla luce e riconosciuti.

Un percorso esperienziale per scoprire e sanare



Il metodo prevede la messa in scena simbolica di alcuni membri del famigliare, affidando ad alcuni partecipanti il ruolo di “rappresentanti”. Attraverso questa rappresentazione, si manifestano dinamiche profonde che spesso spiegano blocchi emotivi, malesseri o scelte di vita reiterate nella storia personale. L’azione terapeutica mira a restaurare l’ordine e la pace nel sistema familiare, restituendo un luogo e un riconoscimento anche a chi è stato escluso.

Il lavoro si svolge in una dimensione di rispetto e ascolto, aperta anche a chi non conosce a fondo l’argomento, e non richiede la presenza di tutti i membri della propria famiglia per essere efficace. Le trasformazioni avvengono infatti nel “campo informato” che abbraccia le relazioni nascoste e invisibili tra i partecipanti e i loro antenati.

E’ un’esperienza ad alto impatto emotivo per creare un filo invisibile di amore, cura e guarigione emotiva, dove ognuno si mette anche “a servizio” del benessere dell’altro.

Programma del seminario



Sabato 20 settembre, dalle 9.30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00, si inizierà con un’introduzione alle costellazioni familiari, seguita da un lavoro esperienziale guidato dalle domande interiori dei partecipanti, una meditazione della candela e un momento di confronto.

Domenica 21 settembre, negli stessi orari, il seminario proseguirà con ulteriori approfondimenti sul tema, sessioni pratiche di costellazioni e un’esperienza di ipnosi regressiva e progressiva, uno strumento che facilita l’accesso a memorie profonde e antiche.

Ci sarà ampio spazio a domande, riflessioni e confronto.

Un invito a riscoprire sé stessi attraverso i legami familiari



Questa due giorni in Sicilia rappresentano un’occasione unica per chi desidera comprendere e trasformare le radici invisibili della propria esistenza, mettendo ordine nel sistema famiglia e ritrovando equilibrio, pace e benessere. La pratica delle Costellazioni Familiari è una via preziosa per andare oltre il malessere apparente, aprendo uno spazio di guarigione profonda e di riconciliazione con la propria storia e i propri antenati.

A guidare le costellazioni avremo l’onore di avere la dott.ssa Paola Felici, con oltre 25 anni di esperienza nel settore Fisica quantistica applicata alla psicologia, Transgenerazionale e Costellazioni Familiari.

Per partecipare o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente la dott.ssa Francesca Lombardi, professionista esperta e attenta nel guidare questo delicato ma rivoluzionario percorso di crescita personale.





Per iscrizioni o richieste di informazioni contattare la segreteria organizzativa:

– tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: dott.francescalombardi@gmail.com;

– tramite whatsapp al numero: 3298428606.