Memorial “Piera Cajetta”, Trapani Shark batte Reggio Emilia e vola in finale

Al Pala Carnera di Udine, nel primo match del Memorial “Piera Cajetta”, la Trapani Shark batte con merito la Una Hotels Reggio Emilia per 78 a 71 e conquista l’accesso alla finale – che si giocherà domani sera – contro la vincente della sfida tra Apu Udine e gli sloveni di Helios Domzale. La Trapani Shark parte subito molto forte, seppur senza Allen (riposo precauzionale) e Alibegovic (impegnato con la nazionale), parte subito molto forte grazie alle prodezze di Petrucelli ed un ottimo ritmo difensivo. Nella seconda parte del primo periodo esordisce Notae che fa il “JD”: rubata, tripla in transizione e penetrazione al ferro: 15-21 al 10’. Nel secondo periodo Trapani dilaga con un parziale di 31-13 guidata da 11 punti di uno straripante Arcidiacono (4 liberi, 1/1 da 3 e 2/2 da 2). Dopo la pausa lunga la Una Hotels gioca tutte le sue carte per provare a rientrare in partita e, grazie ad uno straripante Cheatham da 18 punti in 19 minuti, chiude il terzo quarto sul -17 (48-65). L’ultimo periodo vede una furiosa rimonte di Reggio Emilia che ci prova in utti i modi a farsi valere. Trapani però, nonostante un po’ di giustificata stanchezza nella seconda parte di gara, gestisce il congruo vantaggio e conquista la vittoria (71-78) e l’accesso alla finale di domani.

Tabellino di gara

Parziali: (15-21; 13-31; 20-13; 24-13).

Una Hotels Reggio Emilia: Barford 4, Woldetensae 11, Mainini ne, Caupain 2, Williams 6, Smith 11, Uglietti 4, Severini 6, Saba Deme ne, Salinas 4, Vitali 5, Abreu ne, Cheatham 18.

Allenatore: Dimitris Priftis

Assistenti: Giuseppe Di Paolo, Marco Rossetti

Trapani Shark : Eboua 10, Cappelletti 2, Notae 10, Ford 10, Arcidiacono 16, Rossato 2, Milovanovic, Pugliatti, Petrucelli 12, Sanogo 4, Hurt 12.

Allenatore: Jasmin Repesa.

Assistenti: Ivica Skelin, Alex Latini.