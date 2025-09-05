Fermato a Trieste pakistano che inneggiava alla lotta jihadista

Da quel momento è stato ospite a Trieste presso una struttura del consorzio che gestisce l’accoglienza dei migranti. Già dalle prime indagini il giovane mostrava un profilo ideologico islamista ed effettuava, in rete, una spasmodica ricerca su svariate piattaforme di materiale di chiarissima ispirazione jihadista, che a sua volta rilanciava su social media dedicati attraverso numerosi profili riconducibili allo stesso indagato.
Il soggetto indiziato, in numerose occasioni, ha dimostrato la propria vicinanza ai principali gruppi del jihad globale, dichiarando apertamente la propria appartenenza all’organizzazione terroristica denominata Stato Islamico.
foto: screenshot video Ros Carabinieri
(ITALPRESS).