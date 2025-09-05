Anche Mazara manifesta la propria vicinanza alla Global Sumud Flotilla VIDEO

Anche Mazara ha espresso la propria vicinanza alla Global Sumud Flotilla. Nel pomeriggio di ieri si è tenuta una manifestazione a cui hanno aderito cittadini e associazioni, accogliendo l’invito di Asilo Moti e dell’Anpi. I partecipanti, tra cui diversi giovani, si sono presentati con striscioni e cartelloni per esporre il proprio punto di vista sulla delicata questione palestinese.

L’iniziativa si è svolta in tre fasi: inizialmente c’è stato un momento di discussione sulle ragioni della mobilitazione, cui è seguito un laboratorio pratico per la realizzazione delle “barchette”, che sono poi state portare al porto di Mazara e affidate al mare per simboleggiare la condivisione del percorso che la Global Sumud Flotilla farà per portare gli aiuti raccolti in queste settimane alla popolazione civile della striscia di Gaza.