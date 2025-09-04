Trapani Nuova ancora a secco, stacchi energetici a Bresciana

Non c’è pace per l’approvvigionamento idrico nel trapanese. La normale erogazione idrica di oggi su Trapani Nuova non verrà effettuata a seguito di alcuni stacchi energetici in località Bresciana, avvenuti notte tempo, che hanno ridotto drasticamente la portata in arrivo in città tanto da non far raggiungere ai serbatoi di San Giovannello la quota necessaria per garantire la distribuzione. Si prevede la normalizzazione del sistema nelle prossime ore e quindi la ripresa della distribuzione secondo il normale calendario per sabato 6 a Trapani Nuova.
