Trapani: convivente violento, la Polizia protegge una donna coi suoi figli

La Polizia Locale di Trapani è intervenuta con tempestività in un delicato contesto familiare, garantendo la messa in sicurezza di una donna e dei suoi figli, vittime di comportamenti violenti da parte del convivente. L’operazione si è conclusa con l’allontanamento immediato dell’uomo e con l’attivazione delle misure previste dal Codice Rosso, a tutela delle persone esposte a situazioni di maltrattamento e violenza domestica. La donna, in evidente stato di difficoltà emotiva, è stata accolta dagli agenti e accompagnata insieme ai minori in un luogo protetto, ricevendo anche la necessaria assistenza psicologica. Contestualmente, è stata avviata la collaborazione con i servizi sociali del Comune e trasmesse le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.
“𝐸𝑠𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑚 𝐵𝑎𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑒𝑑 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑒𝑑 𝑢𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 – 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑙 s𝑖𝑛𝑑𝑎𝑐𝑜 𝐺𝑖𝑎𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑖𝑑𝑎 – 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑎 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖 𝑒𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜. 𝑅𝑖𝑏𝑎𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 – 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑖𝑑𝑎 – 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙’𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀, 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖 𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑉𝑖𝑔𝑖𝑙𝑖”.