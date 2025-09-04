Paceco, sì alle riprese delle sedute. Il sindaco: “Puntiamo su acqua, decoro e scuole”

Trasparenza, partecipazione e concretezza amministrativa sono stati i temi centrali della seduta del Consiglio Comunale di Paceco che si è tenuta ieri. L’aula ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento che disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari, un passo significativo per avvicinare i cittadini alla vita istituzionale. Il documento, frutto di un lavoro condiviso tra maggioranza e minoranza, era stato proposto sin dall’inizio della legislatura dall’allora consigliere e capo dell’opposizione, il professore Salvatore Bongiorno. La presidente del Consiglio, Maria Basiricò, e il presidente della I Commissione, l’ingegnere Giuseppe Ranno, hanno guidato il percorso di approfondimento che ha portato alla stesura definitiva del testo. Con la sua approvazione, la comunità potrà seguire in modo più diretto e trasparente le decisioni politiche che incidono sulla vita quotidiana del territorio.

La relazione annuale del sindaco

Altro momento cruciale della seduta è stata la presentazione della relazione annuale del Sindaco Aldo Grammatico, approvata dal Consiglio. Il primo cittadino ha ripercorso l’intensa attività amministrativa dell’ultimo anno, sottolineando i traguardi raggiunti grazie a un lavoro corale tra amministrazione, dipendenti e dirigenti comunali. Tra i risultati di maggiore rilievo, il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) nel settore dei servizi sociali, con la rifunzionalizzazione dell’asilo nido comunale, oggi moderno ed efficiente. A ciò si aggiunge la definizione di un bilancio solido, che ha consentito nuove assunzioni di personale qualificato, e l’avvio di opere pubbliche attese da anni, destinate a migliorare sensibilmente la vivibilità del paese. Pur riconoscendo i progressi, i consiglieri – anche quelli di minoranza – hanno sollecitato una comunicazione istituzionale più incisiva, per rendere la cittadinanza maggiormente consapevole dei progetti portati avanti.

Interrogazioni e comunicazioni: i temi caldi

La prima parte della seduta è stata invece dedicata alle interrogazioni e alle comunicazioni dei consiglieri. Sul tavolo, questioni concrete e vicine alla vita quotidiana: dalla pulizia di canali e caditoie alla manutenzione della pubblica illuminazione, dagli interventi contro i disagi legati alla crisi idrica alla progettazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. Attenzione anche al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla scuola elementare Giovanni XXIII, in vista della riapertura delle aule a settembre, e al futuro della villa comunale, con il restyling dei servizi igienici e la creazione di un parco giochi. Non è mancato un bilancio sulla riuscitissima rassegna teatrale “A Macaràro”, che a fine agosto ha portato in villa comunale cultura, socialità e una grande partecipazione di pubblico.

Un Consiglio che guarda avanti

La seduta si è conclusa con due approvazioni importanti: da un lato, il via libera alla relazione annuale del Sindaco, che certifica la solidità del lavoro amministrativo; dall’altro, il nuovo regolamento sulle riprese audiovisive, che sancisce una scelta di apertura e trasparenza. Segnali chiari che a Paceco il Consiglio comunale non guarda solo all’efficienza amministrativa, ma anche alla qualità democratica del proprio operato.