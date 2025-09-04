Marsala: camion perde il controllo, altre due auto coinvolte e danneggiate

Un incidente ha bloccato il traffico intorno alle 15.30 sulla via Trapani, arteria principale del centro urbano di Marsala. Un camioncino, un Piaggio Porter, con direzione verso Marsala, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un veicolo in sosta. Dopo l’urto, che ha provocato non pochi danni e ammaccature ai mezzi, il Piaggio si è ‘piazzato’ di traverso nel mezzo della carreggiata e il veicolo che sopraggiungeva sempre con direzione da Trapani verso Marsala, non ha potuto evitare l’impatto con il camion. Sul posto due pattuglie dei Vigili urbani per rilevare il sinistro e regolare il traffico che è stato bloccato a partire dalla rotonda della stessa via. E’ stata allertata anche un’ambulanza del 118 ma per il conducente del camion solo qualche lieve ferita.