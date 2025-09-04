Il fico d’India tra natura e gastronomia: una serata da non perdere al Sea Watel Hotel

Venerdì 19 settembre alle ore 20:30, nel cuore pulsante della Sicilia, si terrà un evento gastronomico esclusivo che celebra uno dei frutti più emblematici e autentici del Mediterraneo: il fico d’India. Un’occasione unica per vivere un’esperienza sensoriale che unisce tradizione, innovazione e passione per la buona cucina.

Questa serata speciale, ospitata dall’elegante SWH Seawater Hotel Bio & Beauty Spa di Marsala, propone un menù dedicato interamente al fico d’India, simbolo di resilienza e genuinità della nostra terra. Dai raffinati stuzzichini iniziali ai piatti principali, ogni portata racconta una storia di natura e cultura, esaltata dalla creatività degli chef e dalle eccellenze locali.

Tra le specialità che verranno proposte, spiccano il risotto al fico d’India con semi di papavero e petali di rosa nostrana, il girello di maiale in crosta di melograno accompagnato dalla cotoletta di pala di fico d’India e la sfera di gelato al fico d’India bianco, affogata in crema di fico d’India rosso, per un dolce finale che conquista il palato.

L’evento è realizzato in collaborazione con Giambalvo Agricola di Santa Margherita di Belice, custodi di una produzione autentica e radicata nel territorio, e le rinomate Cantine Fina di Marsala, il cui vino saprà esaltare ogni sfumatura del menù, trasformando la serata in un’esperienza indimenticabile.

Il costo è di 39 euro a persona, per un viaggio tra i sapori e le tradizioni della Sicilia più vera.

Non perdere questa opportunità: prenota subito il tuo posto chiamando il numero 0923 736375 o scrivendo a info@seawaterhotels.com. L’appuntamento è a Marsala, in Via Trapani 330, per una serata che celebra il territorio e invita a riscoprire un frutto senza tempo, il fico d’India.