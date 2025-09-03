Sos acqua: riduzioni in diversi comuni trapanesi e una nuova condotta a Custonaci

Una rottura alla condotta di Palermo, porterà all’interruzione dell’approvvigionamento idrico anche in diversi comuni trapanesi. Dopo lo stop di oltre 24 ore a seguito di interventi all’Acquedotto di Alcamo-Fulgatore, una nuova tegola che fa restare a secco i trapanesi e non solo. Le forniture idriche non verranno sospese a Chiusa Sclafani, e ridotte del 50% a Montevago, Santa Margherita del Belice, Gibellina, Calatafimi, Partanna, Salemi, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa e Vita. I lavori dureranno per 12 ore, consentendo il riavvio/ripristino dell’acqua nei comuni trapanesi e agrigentini entro le ore 8 di domani, 4 settembre.

Nel frattempo Siciliacque fa sapere che realizzerà una nuova condotta per migliorare il servizio idrico a beneficio dell’abitato di Custonaci. L’intervento è previsto in due tratti dell’acquedotto Montescuro Ovest, per complessivi 1,5 chilometri, con l’obiettivo di rendere più efficiente la distribuzione dell’acqua nel Comune trapanese. I lavori verranno eseguiti con tecnologia “no dig”, cioè senza scavo, attraverso il sistema cosiddetto di relining, che consente il risanamento della tubazione senza doverla rimuovere, minimizzando così i disagi solitamente derivanti da un cantiere “tradizionale” e riducendo i tempi di lavorazione. Nello specifico, la tecnica prevede che nella condotta esistente venga introdotto una sorta di rivestimento flessibile che consentirà di dare nuova vita ed efficienza alla tubazione. Durante i lavori, che dureranno una ventina di giorni, non sarà necessario il fermo dell’acquedotto. L’unica interruzione dell’acqua avverrà nel momento in cui si dovranno collegare i due pezzi della nuova tubazione alla rete idrica. La manutenzione straordinaria dell’acquedotto Montescuro Ovest, in territorio di Custonaci (precisamente nell’Asse dei marmi e in via Ragusa), rientra nel piano che Siciliacque – società a capitale misto partecipata da Italgas e Regione Siciliana – sta portando avanti quest’anno per ammodernare numerosi tratti della rete idrica di sovrambito.

«Ringrazio i vertici di Siciliacque per aver voluto dare seguito – afferma Fabrizio Fonte, sindaco di Custonaci – alla nostra richiesta. Le nuove condotte che verranno realizzate sono vitali per diverse nostre frazioni: Purgatorio, Baglio Messina, Santa Lucia, Piano Alastre e Sperone. Con il ripristino della piena efficienza dell’adduzione al cisternone di Zimmaria, inoltre, il Comune potrà superare i problemi di approvvigionamento alla popolazione. Mi auguro quindi – conclude il primo cittadino – che, ad intervento concluso, si possa garantire una migliore distribuzione idrica su buona parte del nostro territorio».