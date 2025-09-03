Mediterranea: “Noi puniti per aver salvato naufraghi traumatizzati e provati”

“Il Prefetto di Trapani, per conto del Ministero dell’Interno, ci ha notificato uno dei più pesanti provvedimenti in applicazione del Decreto Legge Piantedosi che abbiano colpito le imbarcazioni della flotta civile di soccorso: 10mila euro di multa e il fermo amministrativo per 60 giorni, cioè la nave in catene per due mesi”. Sono le parole che Mediterranea Saving Humans, la Ong che salva i migranti in mare dopo aver ricevuto il fermo dalla Prefetta Daniela Lupo in base ad una legge nazionale.

I volontari della Mediterranea continuano in un post Facebook: “Ci viene contestata la ‘grave, premeditata e reiterata’ disobbedienza all’ordine del Viminale di raggiungere il lontano porto di Genova con naufraghi a bordo soccorsi a oltre 690 miglia di distanza, traumatizzati e provati non solo dalla detenzione libica, ma anche dal tentato omicidio di cui sono stati vittime in mare. La nostra colpa è aver detto ‘SignorNO!’ a un ordine assurdo e disumano. Ricorreremo d’urgenza all’Autorità giudiziaria competente affinché questo provvedimento di ‘vendetta’, abnorme e illegittimo sotto ogni punto di vista, sia annullato”.