Gaza, rinviata al 7 settembre la partenza della flottiglia dai porti siciliani

CATANIA (ITALPRESS) – La partenza dai porti siciliani della flottiglia diretta a Gaza è stata rinviata al 7 settembre. Lo ha reso noto il movimento Global Movement to Gaza Italia, che coordina l’iniziativa nazionale in collegamento con la Global Sumud Flotilla. La decisione, spiegano gli organizzatori, si è resa necessaria “per garantire la migliore organizzazione possibile e muoverci in piena sinergia con le altre imbarcazioni già salpate dalla Spagna”. La flottiglia internazionale, composta da diverse barche a vela e navi di appoggio, è partita due giorni fa da porti iberici con un lieve ritardo causato dal maltempo che ha interessato il Mediterraneo occidentale.

“La priorità resta la sicurezza – hanno sottolineato i promotori italiani -: insieme siamo più forti e più protetti”. L’annuncio arriva a ridosso della mobilitazione nazionale prevista per domani, 4 settembre. Cortei, presìdi e flash mob si terranno in decine di piazze italiane, dal Nord al Sud, con appuntamenti già annunciati a Roma, Milano, Napoli, Catania e Palermo. Gli organizzatori invitano a seguire le stories e i post social del movimento per conoscere nel dettaglio gli eventi territoriali.

“Si tratta – hanno spiegato ancora dal coordinamento – di un calendario diffuso di iniziative che accompagneranno le giornate fino al 7 settembre, data di partenza dalle coste siciliane. Ogni città avrà il suo momento di visibilità e testimonianza”. Sul piano della sicurezza, gli organizzatori ribadiscono di avere contatti costanti con le autorità marittime e portuali.

“Ogni fase – fanno sapere – viene seguita con attenzione, in piena legalità e nel rispetto delle normative vigenti”. L’iniziativa, spiegano ancora dal movimento, ha lo scopo di “rompere simbolicamente e concretamente l’assedio imposto a Gaza”, portando un messaggio di solidarietà internazionale e di attenzione umanitaria. A bordo delle imbarcazioni sono previsti beni di prima necessità, materiali sanitari e testimonianze raccolte da attivisti provenienti da diversi Paesi europei. Dal 4 al 7 settembre il movimento lancia sui propri canali social una campagna di aggiornamento quotidiano per seguire passo dopo passo sia le iniziative di piazza sia gli sviluppi della traversata.

“La vostra presenza è la nostra forza – si legge nella nota diffusa nel pomeriggio -. Non mancate”. Il rinvio della partenza al 7 settembre, concludono gli organizzatori, non rallenta la mobilitazione ma anzi la rafforza: “Abbiamo qualche giorno in più per crescere e per presentarci uniti. È un’occasione che intendiamo sfruttare fino in fondo”. Su Catania, nella giornata di oggi, mare mosso e vento da Nord Est con una velocità massima raggiunta di 19 chilometri orari.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).