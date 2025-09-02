Miceli: “Tranchida o Antonini? Noi stiamo con i trapanesi”. VIDEO

“Chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Lapidario Maurizio Miceli, capo dell’opposizione in Consiglio comunale e leader provinciale di Fratelli d’Italia a Trapani non si espone direttamente e apparentemente non entra nel merito della querelle tra l’imprenditore romano Valerio Antonini e l’attuale sindaco della città capoluogo Giacomo Tranchida. Tira dritto per la sua strada: quella che porta alla concretizzazione della mozione di sfiducia all’attuale primo cittadino entro il prossimo mese di dicembre. Nell’intervista che abbiamo realizzato questo pomeriggio ribadisce la sua posizione contro l’attuale amministrazione e a modo suo, ‘assolve’ le intemperanze dell’imprenditore Antonini: “Tranchida ci ha oltraggiati in Consiglio comunale e anche oltre, siamo abituati. L’unica diversità è l’esposizione mediatica di Antonini”. In sintesi, staranno a guardare, tifando in silenzio e senza clamori.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA: