Passeggeri in calo negli aeroporti siciliani. A luglio -13,4% a Birgi rispetto al 2024

Passeggeri in calo per gli aeroporti siciliani nel mese di luglio. Il rapporto diffuso da Assaeroporti per il mese di luglio, vede un declino generalizzato per gli scali siciliani. A perdere maggiormente è Comiso, che fa registrare il 48,3% in meno di movimenti e il 68,3% in meno in termini di passeggeri. Luglio non molto gratificante anche per il “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi (-13,4% per i passeggeri e -5,1% per i movimenti). Nei primi sette mesi dell’anno lo scalo trapanese ha totalizzato 586.707 passeggeri, con una diminuzione di circa il 4% rispetto ai primi sette mesi del 2024, concentrata soprattutto per quanto riguarda i passeggeri internazionali (-29,9%). . Tutto sommato tengono i due aeroporti maggiori: Palermo perde il 2.1% di movimenti e lo 0,5% in termini di passeggeri, mentre Catania fa registrare quasi gli stessi numeri dello scorso anno. A differenza dei quattro scali dell’isola, un lieve incremento lo fa registrare Lampedusa (+5,1%), mentre nel rapporto pubblicato da Assaeroporti non fa riferimento a Pantelleria..