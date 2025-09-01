Marsala: ragazzo investito da un monopattino in centro storico

Che monopattini e biciclette che sfrecciano in centro storico siano pericolose oltre che vietate – come prevede sia la ZTL attiva che i divieti installati – ne abbiamo contezza e piú volte lo abbiamo scritto. Un altro episodio preoccupante é accaduto nel pomeriggio di oggi, a Marsala, intorno alle 18.30, in via XI Maggio, all’altezza di via Cammareri Scurti. Un monopattino guidato da due giovani di ignota nazionalità che sono scappati, ad una velocità sostenuta, ha investito un ragazzo che passeggiava con i genitori. Il giovane, finito rovinosamente per terra, é stato subito soccorso da passanti e da commercianti del posto, che lo hanno fatto sedere. Momenti concitati, con il padre che giovane che ha tentato di richiamare il soggetto che ha investito il figlio. Sotto shock, il malcapitato é stato soccorso dall’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in pronto soccorso per accertamenti.