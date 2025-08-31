Ryanair e la “caccia” ai trolley fuori misura: aumentano i premi per gli addetti

Ryanair ha deciso di aumentare i premi destinati ai dipendenti di terra che segnalano bagagli con dimensioni superiori a quelle consentite. Da novembre, il bonus passerà da 1,50 euro a 2,50 euro per ogni bagaglio fuori misura, e verrà eliminato il tetto massimo mensile di 80 euro. Questo incremento è stato annunciato dall’amministratore delegato Michael O’Leary, che ha sottolineato come l’obiettivo sia migliorare il controllo sui bagagli e scoraggiare le violazioni delle regole imposte dalla compagnia, la quale applica multe fino a 87 euro ai passeggeri che presentano bagagli non conformi. Ogni anno circa 200mila passeggeri vengono multati per il superamento delle dimensioni consentite e Ryanair intende intensificare i controlli per contenere questa pratica. Tuttavia, l’iniziativa ha suscitato reazioni critiche da parte di associazioni di consumatori, che temono un aumento di conflitti tra personale di terra e passeggeri e invocano un’applicazione più equilibrata e trasparente delle normative. Dal punto di vista normativo, le compagnie aeree hanno la facoltà di stabilire regole precise sui bagagli, a patto che vengano comunicate chiaramente prima dell’acquisto del biglietto. Attualmente non esiste una normativa europea univoca sulle dimensioni dei bagagli a mano, ma l’Unione Europea sta lavorando per definire standard comuni, con l’intento di garantire almeno un bagaglio a mano gratuito di dimensioni minime universali. Questa misura riflette la crescente attenzione di Ryanair alla regolamentazione dei bagagli e il tentativo di rafforzare i controlli, pur alimentando un dibattito su come conciliare il rispetto delle regole con i diritti dei viaggiatori.