Francesco Bozzi presenta a Marsala il suo nuovo libro “Il Mostro di Urbino”

Lunedì 8 settembre alle ore 18:30 si terrà presso la Società Canottieri Marsala la presentazione dell’ultimo lavoro editoriale di Francesco Bozzi, dal titolo “Il Mostro di Urbino”. Interverranno l’Avv. Renzo Carini, presidente della Società Canottieri, Filippo Peralta, amministratore unico di Peralta Production, e Silio Bozzi, ex dirigente della Polizia di Stato e collaboratore di Andrea Camilleri. Le letture saranno curate da Tommaso Rallo, mentre la giornalista Jana Cardinale dialogherà con l’autore.

Bozzi, autore noto per le sue collaborazioni nel campo della letteratura e della televisione (da decenni uno degli autori di Fiorello), torna in libreria con un romanzo che si preannuncia ricco di mistero e suspense. “Il Mostro di Urbino” promette di conquistare i lettori attraverso una narrazione avvincente ambientata nella città marchigiana, con richiami al giallo e intrecci polizieschi. La presentazione, aperta al pubblico e a ingresso libero, rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi direttamente all’autore e immergersi nelle atmosfere del suo nuovo libro. L’iniziativa, promossa dalla Peralta Production, sarà arricchita dal contributo dei media partner ItacaNotizie, Marsala C’è e Loft Cultura.