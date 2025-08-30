Torna la Napola-Mokarta. In gara diversi grandi nomi della corsa su strada

Riflettori accesi sulla 27^ “Volata Napola-Mokarta”, appuntamento podistico diventato ormai di grande rilevanza nel panorama nazionale di atletica. Anche l’edizione di quest’anno, in programma domenica pomeriggio, 31 Agosto, vedrà ai nastri di partenza atleti di assoluto valore internazionale che si cimenteranno sull’ormai tradizionale tracciato ondulato di 10.000 metri che si sviluppa tra le frazioni di Napola (Erice) e di Mokarta (Trapani).

Da battere il record della corsa stabilito nell’edizione del 2018 dall’ugandese Oscar Chelimo in 29’02”. Ci proverà sicuramente Francesco Guerra (G.S. Carabinieri), uno dei più forti atleti italiani del momento sulla distanza dei 10.000 metri, campione italiano 2024 nei 10 km. su strada e nel 2025 campione italiano sui 10.000 e vicecampione sui 5.000. Nella doppia veste di ospite della “Volata” e di concorrente ci sarà anche Lorenzo Lotti, celebre running-coach seguitissimo sui social, campione italiano dei 100 km. nel 2023 e detentore di due guinness world record. Ha voluto tornare a gareggiare a Napola il grande Daniele Meucci, vincitore dell’edizione del 2008 della “Volata”, uno degli atleti di maggior rilievo del panorama nazionale, con un palmares di assoluto valore: campione europeo di maratona a Zurigo nel 2014, argento europeo nei 10.000 a Helsinki 2012 e bronzo a Barcellona 2010 oltre alla partecipazione alle olimpiadi di Londra (2012) e Rio De Janeiro (2016). Ai nastri di partenza anche i gemelli Marco e Luca Coppola (Asd Universitas Palermo), giovani talenti locali allenati a Paceco dal prof. Pino Barbata, che vantano già titoli italiani nel mezzofondo e partecipazioni a campionati europei.

Alla lista dei favoriti vanno aggiunti sicuramente due atleti del Burundi: Louis Intunzinzi (G.P.Parco Alpi Apuane), terzo nell’edizione dello scorso anno, e Thierry Irakoze (A.s.d. Milone Sr.). Ci saranno poi i keniani Josep Kamau Githakwa (Soc. Run2gether), Simon Dudi Ekidor (Soc. Atl.Potenza Picena), Simon Kibet Loitanyang (U.P. Policiano Arezzo Atletica) e Adams Kiprop (Soc. Run2gether).

Come di consueto la manifestazione vedrà la partecipazione di alcune centinaia di amatori provenienti da tutta la Sicilia che si sfideranno sulla distanza di 7.240 metri e le immancabili categorie giovanili su distanze variabili da 150 a 1.840 metri in funzione dell’età. In particolare, la gara degli amatori è valevole quale prova del 22^ Grand Prix Provinciale Senior Master.

Il via alla gara dei top runners sarà dato alle ore 18,30 mentre alle 17,15 partirà la gara regionale riservata agli amatori di tutte le categorie. In precedenza, con inizio alle ore 16,00, si terranno le gare riservate alle categorie giovanili.