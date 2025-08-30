Primi impegni stagionali per la Primavera Marsala. Buone indicazioni dal test con l’Aurora Mazara

Primi appuntamenti della stagione per l’Asd Primavera Marsala. Si è iniziato con il raduno di vecchi e nuovi giocatori agli ordini del mister Matteo Gerardi e del suo vice Angelo Sandri, durante il quale sono stati svolti i test fisici di rito e una sgambata di ricondizionamento muscolare.

L’indomani, l’amichevole con l’Aurora Mazara under 17 guidata da mister Vito Casano.

Dopo tre tempi da 30’, nei quali molti giovani promesse, da una parte e dall’altra incluse nelle normali rotazioni sul campo, hanno dispiegato le proprie qualità tecnico -tattiche.

Infatti, dopo un iniziale goal di Intelisano per l’Aurora su una disattenzione difensiva della Primavera Marsala, pareggiava Rizzo su rigore prima di passare in vantaggio con la doppietta di De Marco, nel secondo tempo, e i goal di Vito Genna (su rigore) e un tiro a giro di Paladino che si insaccava nell’angolino della porta avversaria. Per gli aurorini, nel frattempo, anche un secondo goal dopo un’azione finalizzata da Tobia.

Matteo Gerardi e Angelo Sandri

Entrambi soddisfatti i tecnici delle rispettive formazioni, Casano e Gerardi: nel pieno di questo faticoso mese di preparazione, il primo, consapevole, il secondo, e al di là della buona prestazione, di dover ancora plasmare l’aspetto tecnico tattico della propria squadra.

“È un buon inizio, anche se attendiamo il prossimo impegno con il Valderice per capire maggiormente, al di là delle gambe che non girano ancora come vorremmo, qual è la strada giusta da percorrere per creare un gruppo coeso e affiatato in grado di ben figurare in un campionato difficile come quello della Prima Categoria”, ha dichiarato l’allenatore marsalese. Al quale ha fatto eco il vice allenatore Sandri: “Non faccio analisi tecnica-tattiche che oggi sarebbero premature, ma abbiamo visto un impegno e un’attenzione di certo non usuali per giocatori di quell’età e al secondo giorno di raduno. Sono certo che, insieme a mister Gerardi e al nostro staff, sapremo trarre il meglio da questi ragazzi”.